«Ротор» — «Чайка»: видеообзор матча
«Ротор» сыграл вничью с «Чайкой» в матче 8-го тура ФНЛ — 0:0. Встреча прошла 2 сентября в Волгограде.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
Команда из Ростовской области набрала 13 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Волгоградский клуб с 12 баллами идет на 7-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|5
|3
|0
|7-2
|18
|
2
|Урал
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
3
|Торпедо
|8
|4
|4
|0
|12-5
|16
|
4
|Чайка
|8
|3
|4
|1
|12-7
|13
|
5
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|13-10
|13
|
6
|Балтика
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
7
|Ротор
|8
|3
|3
|2
|7-5
|12
|
8
|Нефтехимик
|8
|3
|3
|2
|9-9
|12
|
9
|Родина
|8
|2
|5
|1
|8-7
|11
|
10
|Сокол
|8
|2
|5
|1
|6-5
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|0
|5
|6-9
|9
|
12
|КАМАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-6
|8
|
13
|Алания
|8
|2
|2
|4
|5-6
|8
|
14
|Черноморец
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
15
|Уфа
|8
|1
|3
|4
|8-12
|6
|
16
|Шинник
|8
|1
|3
|4
|2-7
|6
|
17
|Тюмень
|8
|1
|2
|5
|5-12
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|8
|1
|2
|5
|4-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.08
|10:00
|
Енисей – Балтика
|1 : 2
|31.08
|12:30
|
Уфа – Торпедо
|0 : 1
|31.08
|16:00
|
Урал – Алания
|3 : 1
|31.08
|18:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|1 : 0
|1.09
|16:00
|
Сокол – Шинник
|0 : 0
|1.09
|17:30
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 0
|1.09
|18:00
|
Черноморец – Родина
|2 : 2
|1.09
|19:00
|
Сочи – Тюмень
|3 : 0
|2.09
|19:30
|
Ротор – Чайка
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|4
|1
|0
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|6
|1
|0
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