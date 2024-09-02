«Ротор» — «Чайка»: видеообзор матча

«Ротор» сыграл вничью с «Чайкой» в матче 8-го тура ФНЛ — 0:0. Встреча прошла 2 сентября в Волгограде.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Команда из Ростовской области набрала 13 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Волгоградский клуб с 12 баллами идет на 7-й позиции.