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«Ротор» — «Чайка»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

Трансляция матча «Ротор» — «Чайка» начнется в 19:25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Игорь Соколов.
Фото ФК «Ротор»

«Ротор» сыграет с «Чайкой» в матче 8-го тура первой лиги в понедельник, 2 сентября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
02 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
Чайка

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Также игру в прямом эфире можно будет посмотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Основные события матча «Ротор» — «Чайка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ротор» набрал 11 очков в семи турах первой лиги, а «Чайка» — 12. В сезоне-2023/24 обе команды выступали в дивизионе А второй лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
5
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
6
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
7
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
8
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 1 : 2
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 0 : 1
31.08 16:00
Урал – Алания
 3 : 1
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 0 : 0
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 0
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 2 : 2
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 3 : 0
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Ротор

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

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Сокол

 4 1 0
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 6 1 0
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