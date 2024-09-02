Матч «Ротора» и «Чайки» в ФНЛ завершился нулевой ничьей

«Ротор» дома сыграл вничью с «Чайкой» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Во втором тайме встречи четыре игрока получили по желтой карточке. У «Ротора» — Дмитрий Прищепа и Максим Швецов, а у «Чайки» — Александр Хохлачев и Александр Нестеров.

Команда из Ростовской области набрала 13 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Волгоградский клуб с 12 баллами идет на 7-й позиции.

В следующем туре ФНЛ «Ротор» отправится в гости к «Уралу». Матч пройдет 7 сентября. «Чайка» 10-го числа на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска».