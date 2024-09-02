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Сегодня, 21:21

Матч «Ротора» и «Чайки» в ФНЛ завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Ротор» дома сыграл вничью с «Чайкой» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Во втором тайме встречи четыре игрока получили по желтой карточке. У «Ротора» — Дмитрий Прищепа и Максим Швецов, а у «Чайки» — Александр Хохлачев и Александр Нестеров.

Команда из Ростовской области набрала 13 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Волгоградский клуб с 12 баллами идет на 7-й позиции.

В следующем туре ФНЛ «Ротор» отправится в гости к «Уралу». Матч пройдет 7 сентября. «Чайка» 10-го числа на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
02 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:0
Чайка
Футбол
Первая лига
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
7
 Ротор 8 3 3 2 7-5 12
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 1 : 2
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 0 : 1
31.08 16:00
Урал – Алания
 3 : 1
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 0 : 0
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 0
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 2 : 2
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 3 : 0
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 0 : 0
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 6 1 0
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