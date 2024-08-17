Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 01:13

«Ротор» — «Балтика»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ротор» выиграл у «Балтики» (2:0) в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги. Голами отметились Алексей Шумских и Илья Кухарчук.

С 48-й минуты волгоградская команда играла в меньшинстве, так как полузащитник Михаил Мальцев получил красную карточку.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

После этого матча «Ротор» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 11-й строчке.

Футбол
ФК Балтика
ФК Ротор
0
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Сжегшего украинскую БМП военного ВС РФ представят к награде
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Долина рассказала о своем состоянии после пережитой аферы с недвижимостью
Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ротор» на своем поле обыграл «Балтику», играя вдесятером с 48-й минуты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
4
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
5
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
6
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
7
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
8
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
9
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
10
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
11
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 2
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Денис Тихонов

Денис Тихонов

Енисей

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 4 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости