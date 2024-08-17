«Ротор» — «Балтика»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Ротор» выиграл у «Балтики» (2:0) в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги. Голами отметились Алексей Шумских и Илья Кухарчук.

С 48-й минуты волгоградская команда играла в меньшинстве, так как полузащитник Михаил Мальцев получил красную карточку.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

После этого матча «Ротор» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 11-й строчке.