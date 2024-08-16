«Ротор» на своем поле обыграл «Балтику», играя вдесятером с 48-й минуты

«Ротор» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл «Балтику» со счетом 2:0.

Отличились Алексей Шумских и Илья Кухарчук. При счете 1:0 на 48-й минуте полузащитник волгоградцев Михаил Мальцев получил красную карточку.

После этого матча «Ротор» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 11-й строчке.