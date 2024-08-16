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Сегодня, 21:29

«Ротор» на своем поле обыграл «Балтику», играя вдесятером с 48-й минуты

Сергей Разин
корреспондент
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«Ротор» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл «Балтику» со счетом 2:0.

Отличились Алексей Шумских и Илья Кухарчук. При счете 1:0 на 48-й минуте полузащитник волгоградцев Михаил Мальцев получил красную карточку.

После этого матча «Ротор» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» с 7 очками — на 11-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
16 авг, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
2:0
Балтика

ФК Балтика
ФК Ротор
3
4
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«Ротор» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
4
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
5
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
6
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
7
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
8
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
9
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
10
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
11
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
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