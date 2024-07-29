«Ротор» — «Арсенал»: в пользу гостей ошибочно не назначен пенальти

На 22-й минуте матча 3-го тура первой лиги «Ротор» — «Арсенал» судья Роман Галимов ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.

В том эпизоде арбитр не зафиксировал нарушение правил на Сергее Ткачеве, которому поставили подножку в штрафной площади хозяев поля.