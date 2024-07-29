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Сегодня, 22:29

«Арсенал» вырвал победу у «Ротора» и возглавил таблицу первой лиги

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Тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Ротором» в заключительном матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Раздорских на 90-й минуте.

Стоит отметить, что на 83-й минуте встречи произошла замена главного арбитра: Роман Галимов не смог продолжить работу после того, как оступился при попытке пропустить передачу мяча. На остаток матча его заменил Дмитрий Прокопов.

«Оружейники» набрали девять очков и возглавили таблицу первой лиги. «Ротор» остался на восьмой строчке с четырьмя баллами.

В следующем матче «Арсенал» примет «Енисей» 5 августа, а «Ротор» днем ранее встретится на выезде с «Нефтехимиком».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
29 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:1
Арсенал Т
2
2
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Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
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Неделя

«Ротор» — «Арсенал»: в пользу гостей ошибочно не назначен пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 1 : 2
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 4 : 0
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 0 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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