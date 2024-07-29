«Арсенал» вырвал победу у «Ротора» и возглавил таблицу первой лиги

Тульский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Ротором» в заключительном матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Раздорских на 90-й минуте.

Стоит отметить, что на 83-й минуте встречи произошла замена главного арбитра: Роман Галимов не смог продолжить работу после того, как оступился при попытке пропустить передачу мяча. На остаток матча его заменил Дмитрий Прокопов.

«Оружейники» набрали девять очков и возглавили таблицу первой лиги. «Ротор» остался на восьмой строчке с четырьмя баллами.

В следующем матче «Арсенал» примет «Енисей» 5 августа, а «Ротор» днем ранее встретится на выезде с «Нефтехимиком».