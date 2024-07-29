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Сегодня, 19:05

«Ротор» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Первой лиги 29 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»

«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Мелбет Первой лиги (ФНЛ) в понедельник, 29 июля. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ыбудут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru.

Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» набрал четыре очка после двух туров. В активе «Арсенала» две победы и шесть очков.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ротор
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
2
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
3
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
4
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
5
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
6
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 1 : 2
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 4 : 0
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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