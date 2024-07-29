«Ротор» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Ротор» и «Арсенал» Тула сыграют в матче 3-го тура Мелбет Первой лиги (ФНЛ) в понедельник, 29 июля. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи ыбудут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru.
Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
«Ротор» набрал четыре очка после двух туров. В активе «Арсенала» две победы и шесть очков.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Чайка
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
2
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
3
|Сокол
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
4
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
5
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Алания
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|
10
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Тюмень
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
13
|СКА-Хаб.
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|
14
|Балтика
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Уфа
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|1 : 1
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|0 : 1
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 0
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|3 : 2
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|0 : 2
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
|0 : 1
|28.07
|19:00
|
Сочи – СКА-Хаб.
|1 : 2
|28.07
|19:30
|
Чайка – Нефтехимик
|4 : 0
|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Егор Карпицкий
Сокол
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Марсело Алвес
Сочи
|3
|0
|2