«Ротор» арендует у «Химо» центрального защитника

«Ротор» договаривается с «Химками» об аренде 21-летнего центрального защитника Сергея Варатынова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее волгоградцы интересовались защитником Юрием Журавлевым, однако тот перебрался в «СКА-Хабаровск».

Варатынов в сезоне-2023/24 провел за «Химки» 32 матча в первой лиге и забил 2 мяча. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.