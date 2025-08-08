«Ротор» арендовал полузащитника «Ростова» Азнаурова

«Ротор» арендовал полузащитника «Ростова» Имрана Азнаурова. 20-летний футболист будет играть в волгоградской команде под 73-м номером. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в РПЛ, второй лиге и Кубке России в 17 матчах за команду «Ростов» забил 3 гола.

На юношеском уровне Азнауров играл за нальчикский «Спартак» и ЦСКА.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 250 тысяч евро.

