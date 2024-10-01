«Ротор» — «Алания»: видеообзор матча
«Ротор» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.
«Ротор» занимает 12-е место в таблице ФНЛ с 15 очками, «Алания» идет на 15-й строчке с 11 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|6
|6
|0
|10-4
|24
|
2
|Торпедо
|12
|5
|7
|0
|19-11
|22
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
7
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
8
|Родина
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
12
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
13
|СКА-Хаб.
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|
14
|КАМАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-9
|14
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
17
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|10-15
|10
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|3 : 0
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 1
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|0 : 0
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 2
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|3 : 0
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|2 : 1
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|0 : 1
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|3 : 0
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|6
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3
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