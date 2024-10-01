«Ротор» — «Алания»: видеообзор матча

«Ротор» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.

«Ротор» занимает 12-е место в таблице ФНЛ с 15 очками, «Алания» идет на 15-й строчке с 11 очками.