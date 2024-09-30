«Ротор» и «Алания» сыграли вничью в первой лиге

«Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Ротор» (15 очков) продлил серию без побед до 6 матчей по итогам 12 туров и занимает 12-е место в первой лиге. «Алания» (11) идет 15-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Алания» на своем поле примет «Черноморец». Игра пройдет 6 октября. «Ротор» 7 октября на выезде сыграет с «Соколом».