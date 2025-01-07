Ротенберг рассказал, почему первая часть сезона выдалась тяжелой для «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подвел итоги первой части сезона первой лиги для команды.

«Одинаковое количество очков у третьего и четвертого мест. На самом деле полностью поменялась команда, тяжело, тренер, который работал в высших дивизионах, сейчас находится в такой ситуации, когда нужно переучиваться всему. Я думаю, что все будет хорошо», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

После 21 матча «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 37 очками. Столько же очков у «Урала», который находится выше в таблице по дополнительным показателям.