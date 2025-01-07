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Ротенберг рассказал, почему первая часть сезона выдалась тяжелой для «Сочи»

Сергей Ярошенко
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг подвел итоги первой части сезона первой лиги для команды.

«Одинаковое количество очков у третьего и четвертого мест. На самом деле полностью поменялась команда, тяжело, тренер, который работал в высших дивизионах, сейчас находится в такой ситуации, когда нужно переучиваться всему. Я думаю, что все будет хорошо», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

После 21 матча «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 37 очками. Столько же очков у «Урала», который находится выше в таблице по дополнительным показателям.

Источник: ТАСС
Футбол
Первая лига
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
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