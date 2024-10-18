Ротенберг назвал задачу «Сочи» на текущий сезон ФНЛ

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Выход в РПЛ — обязательная задача?

— Конечно. Посмотрим, как команда с ней справится.

— Вылет переживается тяжело?

— Если это произошло, значит, для чего-то было нужно. Хотя, судя по игре команды, случиться этого не должно было. Но раз так вышло, надо уметь вставать после падения.

«Сочи» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги.