«Чайка» рассталась с главным тренером Ташуевым

Российский тренер Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки», сообщает пресс-служба команды.

Свой пост специалист занимал с 19 февраля 2021 года. Под его руководством «Чайка» провела 42 матча, одержав 25 побед и потерпев 11 порадений.

«Чайка» благодарит наставников за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Вместе с Ташуевым клуб покинули старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов.