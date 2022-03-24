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Сегодня, 16:15

«Чайка» рассталась с главным тренером Ташуевым

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки»
Виктория Кравченко
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Российский тренер Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки», сообщает пресс-служба команды.

Свой пост специалист занимал с 19 февраля 2021 года. Под его руководством «Чайка» провела 42 матча, одержав 25 побед и потерпев 11 порадений.

«Чайка» благодарит наставников за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Вместе с Ташуевым клуб покинули старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов.

 

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