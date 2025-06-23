Футбол
23 июня, 13:27

Ромащенко возглавил «Урал»

Павел Лопатко
Мирослав Ромащенко.
Фото ФК «Урал»

«Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко. Решение об этом было принято на заседании совета директоров уральского клуба.

25 июня стартуют предсезонные сборы «Урала» под руководством Ромащенко.

Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, когда команду возглавлял Сергей Томаров.

Ранее 51-летний белорусский специалист тренировал «Ахмат», «Салют» и «Томь», работал в тренерских штабах «Ференцвароша», «Легии», московских «Спартака» и «Динамо», «Амкара» и «Сочи».

«Урал» в сезоне-2024/25 занял 4-е место в первой лиге. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ он уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).

Мирослав Ромащенко и&nbsp;Григорий Иванов.«У Шатова не должно быть обид». Президент «Урала» — о Ромащенко, Селихове и «Торпедо»

Источник: ФК «Урал»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • gan75

    Оренбург, Факел, Урал - три кандидата на повышение, если Черноморец опять прокинут. Может и выйдут...

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не буду спорить. Все это зависит от собственной оценки комментариев )

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Возможно . Но я подожду.)) Урал мне симпатичен . Так что желаю ему возвращения.)

    23.06.2025

  • gan75

    Стрельнёт, главное чтобы не в ногу себе :)

    23.06.2025

  • gan75

    А что результаты? Томь, Салют уже никто не помнит, потом всю дорогу в помощниках до Ахмата. В Ахмате результат не очень. В Ахмате с составом получше, с руководством похуже, чем в Урале. Результат +/- тот же предвидится...

    23.06.2025

  • gan75

    От царской морды слышу

    23.06.2025

  • gan75

    Почему же гнобить? Высказывать сомнение...

    23.06.2025

  • Rudrik31

    ты на что это намекаешь, царская морда?! (с)

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Возможно . Тогда тем более чего его гнобить . Заранее.

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну не знаю. Я привык обо всем судить по результатам .

    23.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну так с Ромащенко вроде и так всё давно понятно

    23.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Физруки меняются местами. Ничего нового.

    23.06.2025

  • gan75

    Так проблема Урала не в тренерах

    23.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Правая рука Усача , в деле . Это шанс для Ромащенко , проявить себя . Сколько можно быть на вторых ролях . Гриша Иванов доверил , , надо оправдать .

    23.06.2025

  • Rudrik31

    вас тоже порезали?

    23.06.2025

  • Rudrik31

    Ща Олег Воробьев выскочит и вздернет тебя на рее, как самозванца!))

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да я сам генерал-адмирал.))

    23.06.2025

  • Rudrik31

    на нашего лучшего союзника батон крошишь?! У них уже была статья, что если Гончаренку уволят в РПЛ не будет белорусских тренеров... Но мы всех спасли! а Урал еще и в ФНЛ решил взять!

    23.06.2025

  • Rudrik31

    новости не читаем?! он в турции же у Садыгова! Садыгов правда отперся уже....

    23.06.2025

  • Rudrik31

    потому что тут куча генерал-лейтенантов диванных войск, а они шарят в ногомяче...

    23.06.2025

  • bvp

    А Черчесов вторым тренером.

    23.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Юран то что? Человек поработал уже)) А вот Сашка Мостовой сидит, ждет предложений от топов, а его не зовут. Вот где беда!

    23.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Сочувствую Уральцам.

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я все таки поражаюсь местным знатокам футбола . Чувак еще не начал сезон , а они его уже хоронят.

    23.06.2025

  • Sage

    Гриша уже не знает, что делать, перебирает один за одним тренеров, скоро по кругу начнёт, гнать его пора, пока во вторую лигу не скатились до дерби с Урал-2 на стадионе ЧМ

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    На Анкл Бэнса похож.))

    23.06.2025

  • Sage

    Во Гришу шатает, мечется, перебирает штаб один за одним

    23.06.2025

  • Денис Федоров

    Нда уж. Еще сезон в лучшей лиге мира

    23.06.2025

  • Millwall82

    Алень, Карп и Усач не воспитанники Спартака, и тем более не москвичи. Гунько -да, но сколько он в Спартаке этом был?) Пару игр. Шат же воспитанник Уралмаша и ВИЗ-Синары. Местнее некуда.

    23.06.2025

  • Loden

    Гунько, Аленичев, Карпин,Черчесов. По территориальности Шатов тоже не из Еката. С Нижнего Тагила.

    23.06.2025

  • Millwall82

    не припомню уже, когда у мясных был свой, да еще и москвич. Последним Бесков был, но он динамик. А уж воспитанники клубов это крайне редкая история для всего футбола.

    23.06.2025

  • Loden

    Чего сказать? В Спартаке свои же тоже порулили. Результата вроде как ноль. А в Урале и Юра Матвеев пробовал, и Женя Аверьянов, Владимир Федотов, тот же Олежка. Всё мимо кассы.

    23.06.2025

  • Millwall82

    он в Уралмаше вроде как сезон провел, 1 в дубле был. Ну и конечно я о другом. Для вас Шатов земляк, а этот не очень.

    23.06.2025

  • Loden

    Да ладно, чего уж там, не чужой. В Спартак как раз из Урала в 1996-м переходил, где был на очень хорошем счету. В том году в Интертото пошумели. Турков прошли, со Страсбуром вничейку сгоняли. От датчан (Силькеборг) потом вылетели, который тогда возглавлял Пребен Элькьяер.

    23.06.2025

  • gan75

    Это да. Главное потом громко кричать хотим в вышку...

    23.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Какой бюджет, такой и тренер, чо.:rolling_eyes: З.Ы. Удачи и успехов талантливому специалисту во главе самобытного и амбициозного провинциального коллектива.

    23.06.2025

  • инок

    Ждём Урал в следующем сезоне в РПЛ))

    23.06.2025

  • SuperDennis

    Что за помешательство на белорусских тренерах? Один Урал уже заволок в пердив. Или у Гриши Иванова память короткая?

    23.06.2025

  • Millwall82

    чем он лучше Олежки? Алик для Еката хоть свой. Этот же чистый "лифтер".

    23.06.2025

  • gan75

    В первую очередь состав

    23.06.2025

  • Valekka

    Если Ромащенко не потянет,это будет его последнее приглашение!!

    23.06.2025

  • Yuriy Vostretsov

    Иванов - идиот...Столько тренеров болтается без работы которые на слуху...Да и состав как-то укреплять надо... Кем играть то?

    23.06.2025

  • Топотун

    Топчик

    23.06.2025

  • sdf_1

    Опять Юран мимо

    23.06.2025

  • gan75

    Ещё минус сезон...

    23.06.2025

    • Асхабадзе — об уходе Квеквескири из «Факела»: «У него появился другой вариант. Ему нужно кормить семью»

    «Урал» продлил контракт с Аюповым
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

