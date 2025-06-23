Ромащенко возглавил «Урал»

«Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко. Решение об этом было принято на заседании совета директоров уральского клуба.

25 июня стартуют предсезонные сборы «Урала» под руководством Ромащенко.

Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, когда команду возглавлял Сергей Томаров.

Ранее 51-летний белорусский специалист тренировал «Ахмат», «Салют» и «Томь», работал в тренерских штабах «Ференцвароша», «Легии», московских «Спартака» и «Динамо», «Амкара» и «Сочи».

«Урал» в сезоне-2024/25 занял 4-е место в первой лиге. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ он уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).