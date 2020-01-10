Роман Воробьев покинул «Факел»
13:37
Полузащитник «Факела» Роман Воробьев покинул команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба из Воронежа.
Воробьёв покинул нашу команду. ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 10, 2020
Полузащитник «Факела» Роман Воробьёв покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
Благодарим Романа за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/kAXxDrHGy0
35-летний хавбек выступал за «Факел» с 2019 года. Он провел 14 матчей и забил 2 гола.
В послужном списке Воробьева значатся два товарищеских матча в составе сборной России.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...