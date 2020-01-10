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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Роман Воробьев покинул «Факел»

13:37
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Полузащитник «Факела» Роман Воробьев покинул команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба из Воронежа.

35-летний хавбек выступал за «Факел» с 2019 года. Он провел 14 матчей и забил 2 гола.

В послужном списке Воробьева значатся два товарищеских матча в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://fakelfc.ru/news/view/5859

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