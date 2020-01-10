Роман Воробьев покинул «Факел»

Полузащитник «Факела» Роман Воробьев покинул команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба из Воронежа.

Воробьёв покинул нашу команду. ?



Полузащитник «Факела» Роман Воробьёв покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Благодарим Романа за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/kAXxDrHGy0 — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 10, 2020

35-летний хавбек выступал за «Факел» с 2019 года. Он провел 14 матчей и забил 2 гола.

В послужном списке Воробьева значатся два товарищеских матча в составе сборной России.