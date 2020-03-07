Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

— «Спартак» — мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали, - приводит слова Шишкина пресс-служба клуба. - Три дня назад, когда в первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я провел здесь много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке.

Не сказать, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты для себя в голове отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления.

— Расскажите о своей роли в коллективе. Команда все-таки молодая.

— У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в премьер-лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных.

Просто сам помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. Мне также в свое время подсказывали другие футболисты, более опытные. Время прошло, сейчас уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в премьер-лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем.

— Как прошла подготовка команды на сборах?

— Думаю, что в целом все должно быть нормально, команда прошла все сборы. У нас практически неделя до стартового матча. Все, что было запланировано тренерским штабом.

Конечно, сезон покажет. Турнирная ситуация не совсем такая, какой бы ее хотели видеть. Но все в наших силах.