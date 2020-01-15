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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Роман Пилипчук: «Приятно вернуться домой»

17:26

Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал возвращение в столичный клуб. Специалист был назначен на должность 10 января. Ранее он входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год.

— Приятно вернуться домой, — сказал Пилипчук в интервью пресс-службе клуба. — Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед.

Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, все проанализировать, сделать выводы и тогда уже все обсудить.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_youth/status/1217417829470871554

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