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Сегодня, 22:23

Роман Павлюченко: «Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились»

Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.

«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что мое участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шел на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеется). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола.

В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой».

Источник: Чемпионат
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 11
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Рубин

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 8
П
Артур Галоян

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