Роман Авдеев: «Будем оптимизировать бюджет «Торпедо»

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о влиянии пандемии коронавируса на клуб.

— Как повлияет пандемия? Будем пробовать оптимизировать бюджет «Торпедо». Мы его чуть-чуть превысили, сделали приобретения зимой. Что-то конкретное смогу сказать тогда, когда примет бюджет. Не собираемся заливать деньгами и решать задачи любым путем. Задача — его уменьшать, но не драматично.

Отсутствие болельщиков? Когда мы играли, продажа билетов давала мизерную часть в бюджете. И болельщики говорили, что билеты дорогие. Хотя надеемся, что эта часть в бюджете будет расти. С точки зрения телевизионных прав, надеюсь, что это будет развиваться. Но рекламодателей становится все меньше. (Евгений Белоусов)