Асхабадзе продлил контракт с «Факелом»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе продлил контракт с клубом.

«Работаем дальше на благо нашего клуба», — говорится в сообщении воронежцев в Telegram-канале.

Асхабадзе работает в «Факеле» с 2019 года.

По итогам сезона-2024/25 клуб набрал 18 очков и занял последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» вылетел в первую лигу.