Роман Асхабадзе: "О возвращении "Факела" в премьер-лигу рано говорить"

Новый гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе поделился своими ожиданиями от сезона-2019/20. По его словам, задачей-минимум воронежцев является сохранение места в элитном дивизионе.

– Какие задачи у "Факела" на сезон-2019/20?

– С учетом того, что в двух предыдущих сезонах команда вылетала из ФНЛ по спортивному принципу, задачу можно поделить на две части. Минимум – остаться в дивизионе, максимум – побеждать в каждом матче.

– Есть ли цель к определенному сроку выйти в премьер-лигу?

– Об этом пока рано говорить, футбол не терпит таких вещей. Если в команде нет стабильности, то говорить о перспективах через несколько лет не совсем корректно и профессионально. Сначала нужно добиться этой стабильности, показать динамику роста во всех аспектах, которые я упоминал – спорт, финансы и инфраструктура. Только потом можно будет говорить о чем-то более глобальном. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Асхабадзе