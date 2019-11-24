Роман Асхабадзе: «Катастрофическая турнирная ситуация для «Факела» складывается уже третий год подряд»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что команда исправит турнирное положение. Воронежскитй клуб после 25 туров набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

— Катастрофическая турнирная ситуация для «Факела» складывается уже третий год подряд, — приводит слова Асхабадзе РИА «Новости». — И в предыдущие два сезона команда оставалась в ФНЛ не по спортивному принципу. К сожалению, в том цейтноте и в тех условиях, в которых мы собирали команду, не можем рассчитывать на идеальный и стабильный результат в кратчайшие сроки. За две недели до старта сезона мы собрали команду из 15 человек.

До этого не было ни одного игрока, а были только долги и непонятная ситуация в плане места проведения тренировок. Сейчас это все отлаживаем, попутно формируем костяк игроков, который продолжит двигаться дальше. Все пришедшие ребята были в разобранном состоянии, кто-то был травмирован. На рынке все футболисты были на контрактах, пришлось формировать состав буквально на коленке.

Чудес, к сожалению для нас, не бывает. Зимой рассчитываем на усиление, прохождение сборов, которые уже утверждены. В весенней части сезона постараемся показать совершенно другие результаты.