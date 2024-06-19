«Родина» ведет переговоры о переходе защитника «Пари НН» Стаматова

«Родина» заинтересована в защитнике «Пари НН» Матео Стаматове, сообщает Legalbet.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры.

25-летний болгарин в прошлом сезоне провел за «Пари НН» 28 матчей и сделал 1 голевой пас.

Контракт Стаматова с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.