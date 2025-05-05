«Родина» — «Урал»: видеообзор матча Первой лиги

«Родина» в матче 31-го тура Первой лиги дома обыграла «Урал» — 3:2.

У хозяев дважды забил Пап Гуйе, еще один гол на счету Ивана Тимошенко. У гостей отметился дублем Мартин Секулич.