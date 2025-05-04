«Урал» проиграл «Родине». Гол екатеринбуржцев на 90-й минуте отменили и назначили пенальти в их ворота

«Родина» дома обыграла «Урал» в матче 31-го тура Первой лиги — 3:2.

У хозяев дважды забил Пап Гуйе, еще один гол на счету Ивана Тимошенко. У гостей отметился дублем Мартин Секулич.

На 90-й минуте при счете 2:2 форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР. Незадолго до этого нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова судья назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник «Родины» Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Александра Селихова.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.