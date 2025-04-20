«Родина» победила «Уфу»

«Родина» дома победила «Уфу» в матче 29-го тура первой лиги — 2:0.

Дубль оформил Артем Максименко.

«Родина» одержала четвертую победу подряд и с 41 очком занимает 7-е место в таблице. «Уфа» с 26 очками — на 15-й строчке.