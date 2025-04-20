«Родина» победила «Уфу»
«Родина» дома победила «Уфу» в матче 29-го тура первой лиги — 2:0.
Дубль оформил Артем Максименко.
«Родина» одержала четвертую победу подряд и с 41 очком занимает 7-е место в таблице. «Уфа» с 26 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|
2
|Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
5
|Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|
6
|СКА-Хаб.
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|
7
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
8
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
9
|Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|0 : 0
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|0 : 0
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|2 : 1
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|4 : 0
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|1 : 1
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|2 : 0
|21.04
|00:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
Новости