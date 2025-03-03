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3 марта 2025, 00:05

«Родина» — «Тюмень»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Родина» на своем поле уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

«Родина» (24 очка) занимает 13-е место в первой лиге. Команда провела первый матч под руководством словенца Зорана Зельковича.

«Тюмень» (15) остается последней в турнирной таблице.

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Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Тюмень
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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