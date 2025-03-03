«Родина» — «Тюмень»: видеообзор матча

«Родина» на своем поле уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

«Родина» (24 очка) занимает 13-е место в первой лиге. Команда провела первый матч под руководством словенца Зорана Зельковича.

«Тюмень» (15) остается последней в турнирной таблице.