«Родина» проиграла «Тюмени» в первом матче под руководством Зельковича

«Родина» на своем поле уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный гол 25-й минуте с пенальти забил Александр Коротаев.

«Родина» (24 очка) занимает 13-е место в первой лиге. Команда провела первый матч под руководством словенца Зорана Зельковича.

«Тюмень» (15) остается последней в турнирной таблице.