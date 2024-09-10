«Родина» — «Сокол»: видеообзор матча

«Родина» дома одержала победу над «Соколом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Голами в этой встрече отметились Матвей Бурлаков и Александр Юшин.

«Родина» прервала безвыигрышную серию из пяти матчей и с 14 очками располагается на пятом месте в ФНЛ. У «Сокола» 11 баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.