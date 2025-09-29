«Родина» и «Сокол» встретятся в матче 12-го тура первой лиги

«Родина» и «Сокол» встретятся в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток — в 18.30 по московскому времени.

«Родина» — «Сокол»: п рямая трансляция матча первой лиги

С ключевыми событиями игры «Родина» — «Сокол» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в соцсети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

29 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)

В 11 турах первой лиги «Родина» набрала 16 очков, «Сокол» — 8. В 11-м туре «Родина» проиграла «Челябинску» (0:4), а «Сокол» победил «Торпедо» (1:0).

На прошлой неделе обе команды вышли в пятый раунд Пути регионов FONBET Кубка России.