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Сегодня, 21:56

«Родина» победила «Сокол» и прервала безвыигрышную серию из пяти матчей

Алина Савинова
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«Родина» дома одержала победу над «Соколом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голами в этой встрече отметились Матвей Бурлаков и Александр Юшин.

«Родина» прервала безвыигрышную серию из пяти матчей и с 14 очками располагается на пятом месте в ФНЛ. У «Сокола» 11 баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Следующий матч московская команда проведет против «Уфы», а клуб из Саратова встретится с «Тюменью».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
09 сент, 20:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:0
Сокол
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
5
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
6
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
7
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
8
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
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9.09 20:00
Родина – Сокол
 2 : 0
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Балтика – Тюмень
 - : -
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СКА-Хаб. – Чайка
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Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
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