«Родина» победила «Сокол» и прервала безвыигрышную серию из пяти матчей

«Родина» дома одержала победу над «Соколом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голами в этой встрече отметились Матвей Бурлаков и Александр Юшин.

«Родина» прервала безвыигрышную серию из пяти матчей и с 14 очками располагается на пятом месте в ФНЛ. У «Сокола» 11 баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Следующий матч московская команда проведет против «Уфы», а клуб из Саратова встретится с «Тюменью».