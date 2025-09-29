«Родина» всухую обыграла «Сокол» в матче первой лиги

«Родина» победила «Сокол» в домашнем матче 12-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 42-й минуте открыл Кирилл Ушатов. На 70-й минуте Хосе Рейна увеличил преимущество хозяев.

«Родина» набрала 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» с 8 баллами идет на предпоследней, 17-й строчке.