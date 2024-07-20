Дебютный гол Рейны принес «Родине» победу над «СКА-Хабаровском»

«Родина» дома победила «СКА-Хабаровск» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил Йорди Рейна. 30-летний перуанец в межсезонье перешел в «Родину» из «Торпедо».

«Родина» (4 очка) поднялась на четвертое место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (0) замыкает турнирную таблицу.