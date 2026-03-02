«Родина» в концовке вырвала победу у «Шинника»

«Родина» на своем поле обыграла «Шинник» в матче 22-го тура Первой лиги — 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл форвард хозяев Артем Максименко. На 83-й минуте ярославцы отыгрались благодаря голу Дмитрия Самойлова. Победный мяч «Родины» на 90-й минуте забил Йорди Рейна.

«Родина» (39 очков) занимает третье место в Первой лиге. «Шинник» (26 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

02 марта, 19:30. Арена Химки (Химки)

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