«Родина» и «Шинник» сыграют в Первой лиге 2 марта

«Родина» и «Шинник» сыграют в 22-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 2 марта. Матч в Химках на стадионе «Арена Химки» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Родина» — «Шинник»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первая лига) в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.

02 марта, 19:30. Арена Химки (Химки)

Ключевые события и результат игры «Родина» — «Шинник» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 21-го тура Первой лиги «Родина» занимала третье место с 36 очками, ее предыдущим соперником был «КАМАЗ» (0:0). «Шинник» набрал 26 очков и идет 11-м в таблице, в предыдущем туре ярославцы уступили «Черноморцу» (1:2).