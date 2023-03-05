«Родина» обыграла «Шинник», «Акрон» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2»

«Родина» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги обыграла «Шинник» со счетом 2:1.

Победу московской команде принес дубль нападающего Ивана Тимошенко.

В параллельной встрече турнира «Акрон» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Родина» поднялась на 12-е место в таблице Первой лиги, «Акрон» идет на 13-й строчке «Шинник» остался на 9-й строчке. «Краснодар-2» — на 18-й позиции.