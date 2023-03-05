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Сегодня, 16:56

«Родина» обыграла «Шинник», «Акрон» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2»

Виктория Кравченко
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«Родина» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги обыграла «Шинник» со счетом 2:1.

Победу московской команде принес дубль нападающего Ивана Тимошенко.

В параллельной встрече турнира «Акрон» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Родина» поднялась на 12-е место в таблице Первой лиги, «Акрон» идет на 13-й строчке «Шинник» остался на 9-й строчке. «Краснодар-2» — на 18-й позиции.

Россия. ФНЛ. 21-й тур
05 мар, 14:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:0
Краснодар-2
Россия. ФНЛ. 21-й тур
05 мар, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:1
Шинник

ФК Акрон
ФК Краснодар-2
ФК Родина
ФК Шинник
0
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В «Енисее» все еще ждут 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с «Оцелулом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 4 : 1
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 2 : 1
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 0 : 0
5.03 15:00
Родина – Шинник
 2 : 1
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Михаил Сухорученко

Михаил Сухорученко

Краснодар-2

 17 1 6
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