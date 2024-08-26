«Родина» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче 7-го тура ФНЛ — 2:2. Встреча прошла 26 августа.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» (11 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (10) вышла на десятую строчку в турнирной таблице.