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26 августа, 23:57

«Родина» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

Алина Савинова
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«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче 7-го тура ФНЛ — 2:2. Встреча прошла 26 августа.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Ротор» (11 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (10) вышла на десятую строчку в турнирной таблице.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
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«Ротор» ушел от поражения в матче с «Родиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 0 : 0
24.08 16:00
Шинник – Алания
 1 : 0
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 1 : 1
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 3 : 4
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 1 : 0
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 2 : 0
26.08 19:30
Родина – Ротор
 2 : 2
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
Алан Чочиев

Алан Чочиев

Алания

 2
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 6 1 2
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 3 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 6 1 0
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