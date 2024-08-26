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26 августа, 18:00

«Родина» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча Первой лиги (ФНЛ)

Где смотреть прямую трансляцию матча «Родина» — «Ротор»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Ротор&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ротор&quot;

«Родина» сыграет с «Ротором» в матче 7-го тура Первой лиги в понедельник, 26 августа. Игра пройдет на «Сапсан Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
26 авг, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:2
Ротор

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала. Кроме того, игру можно будет посмотреть в прямом эфире в группе Первой лиги во «ВКонтакте».

В шести турах «Родина» набрала 9 очков, а «Ротор» — 10. В сезоне-2023/24 «Родина» заняла пятое место в Первой лиге. «Ротор» проводил сезон во Второй лиге и заработал повышение в классе, обыграв в стыковых матчах «Сибирь».

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 - : -
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 - : -
31.08 16:00
Урал – Алания
 - : -
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

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Данила Янов

Чайка

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