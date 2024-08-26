«Ротор» ушел от поражения в матче с «Родиной»

«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дамир Таликин. После этого хозяева сумели отыграться и выйти вперед — по голу забили Александр Юшин (45-я минута) и Дмитрий Шадринцев (48-я).

«Ротор» спас ничью благодаря голу Дмитрия Прищепы на 84-й минуте.

«Ротор» (11 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (10) вышла на десятую строчку в турнирной таблице.