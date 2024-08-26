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Сегодня, 21:24

«Ротор» ушел от поражения в матче с «Родиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дамир Таликин. После этого хозяева сумели отыграться и выйти вперед — по голу забили Александр Юшин (45-я минута) и Дмитрий Шадринцев (48-я).

«Ротор» спас ничью благодаря голу Дмитрия Прищепы на 84-й минуте.

«Ротор» (11 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (10) вышла на десятую строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
26 авг, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:2
Ротор
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
1
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6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
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8
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14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
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 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
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