«Ротор» ушел от поражения в матче с «Родиной»
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.
Гости открыли счет на 6-й минуте, отличился Дамир Таликин. После этого хозяева сумели отыграться и выйти вперед — по голу забили Александр Юшин (45-я минута) и Дмитрий Шадринцев (48-я).
«Ротор» спас ничью благодаря голу Дмитрия Прищепы на 84-й минуте.
«Ротор» (11 очков) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (10) вышла на десятую строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
|Урал
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|7
|3
|4
|0
|11-5
|13
|
4
|Чайка
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Ротор
|7
|3
|2
|2
|7-5
|11
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
7
|Сочи
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|
8
|Балтика
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
10
|Родина
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
11
|Енисей
|7
|3
|0
|4
|5-7
|9
|
12
|Алания
|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
13
|КАМАЗ
|7
|2
|1
|4
|6-6
|7
|
14
|Черноморец
|7
|2
|1
|4
|8-11
|7
|
15
|Уфа
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|0 : 0
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|1 : 0
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|1 : 1
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|3 : 4
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|1 : 1
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|1 : 0
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|2 : 0
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Алан Чочиев
Алания
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|6
|1
|0
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