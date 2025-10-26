«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в первой лиге

«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в матче 16-го тура первой лиги — 0:0.

Игра прошла на «Арене Химки».

«Родина» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Ротор» с 26 очками — на пятой строчке.