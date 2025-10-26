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26 октября 2025, 17:58

«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в первой лиге

Сергей Ярошенко

«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в матче 16-го тура первой лиги — 0:0.

Игра прошла на «Арене Химки».

«Родина» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Ротор» с 26 очками — на пятой строчке.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
26 октября 2025, 16:00. Арена Химки (Химки)
Родина
0:0
Ротор
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Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Ротор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
7
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
8
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
9
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
10
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
11
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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33 тур
34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо 0 : 4
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал 0 : 0
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 3
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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