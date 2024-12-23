«Родина» планирует закрыть молодежную команду

В структуре московской «Родины» планируются изменения, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, с приходом нового главного тренера Зорана Жельковича в клубе хотят ликвидировать молодежную команду, выступающую во Второй лиге Б. Руководство считает неэффективным содержание лишнего состава.

«Родина» после 24 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка.