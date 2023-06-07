«Родина» — «Пари НН»: гости открыли счет в матче

«Пари НН» открыл счет в первом стыковом матче с «Родиной» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 — 1:0.

Гол на 11-й минуте забил Эдгар Севикян.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.