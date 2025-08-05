«Родина» объявила об уходе Зельковича с поста главного тренера команды

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Вместе с 45-летним словенцем клуб покинули члены его штаба Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман.

Зелькович возглавил «Родину» в феврале 2025 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, одержала 8 побед, трижды сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

После 3 туров «Родина» с 1 очком занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице первой лиги.