«Родина» объявила о переходе защитника «Пафоса» и сборной Гвинеи Кане

Защитник «Пафоса» Мамаду Кане перешел в «Родину», сообщает пресс-служба российского клуба.

Сроки соглашения с 27-летним гвинейцем не уточняются.

За «Пафос» Кане провел 54 матча и забил 3 гола. Ранее он выступал за «Олимпиакос» и «Нефтчи» (Баку).

За сборную Гвинеи футболист провел 19 матчей и забил 5 голов.