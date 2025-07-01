Футбол
1 июля, 12:17

«Родина» объявила о переходе Ушатова из «Енисея»

Полузащитник «Енисея» Кирилл Ушатов перешел в «Родину». Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

«Гордимся тем, что он — первый выпускник нашей академии, который стал профессиональным футболистом», — говорится в сообщении «Родины».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 26 матчей за «Енисей», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

ФК Енисей
ФК Родина
