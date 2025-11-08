«Родина» обратится в ЭСК по итогам матча Первой лиги против «Нефтехимика»

«Родина» сообщила, что будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 18 тура Первой лиги против «Нефтехимика» (1:1).

«Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отмененному голу в концовке встречи», — говорится в заявлении клуба.

«Родина» набрала 31 очко и занимает четвертое место в Первой лиге.