12 ноября, 11:30

«Родина» обратилась в ЭСК РФС по пяти эпизодам в матче с «Нефтехимиком»

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов по итогам матча 18-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Нефтехимиком» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Родина» обратилась в комитет по неназначению пенальти в ворота «Нефтехимика» на 58-й, 63-й, 80-й и 88-й минутах. Московский клуб также обратился по отмененному голу на 90+3-й минуте.

«Родина» после 18-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко. «Нефтехимик» — 11-й (21 очко).

Момент с&nbsp;подачей нападающего &laquo;Родины&raquo; Йорди Рейны на&nbsp;Артема Максименко.«Да в смысле не гол?» В матче «Родина» — «Нефтехимик» скандалище: похоже, хозяевам отменили чистый гол
