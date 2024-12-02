«Родина» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Первой лиги

«Нефтехимик» на выезде разгромил «Родину» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

У гостей дубль оформил Рашид Магомедов (один гол — с пенальти) и еще один мяч забил Эдуард Валиахметов.